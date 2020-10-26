Bağcılar'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Bağcılar'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bağcılar'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki boş arsada bir kişinin silahla başından vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, S.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

S.Ö'nün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız