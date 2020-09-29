Son dakika! Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı

29.09.2020 00:38 | Son Güncelleme: 29.09.2020 00:45
Son dakika! Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da bir araçtan açılan ateş sonucunda cadde üzerinde bekleyen 5 kişi yaralandı.

BAĞCILAR'da bir araçtan açılan ateş sonucunda cadde üzerinde bekleyen 5 kişi yaralandı. 

Olay, Fatih Mahallesi Cami Caddesi üzerinde 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerinde bekleyen kişilere pompalı tüfekle ateş açtı. açılan ateş sonucunda 5 kişi vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar araçla kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.  Olayla ilgili konuşan bir kişi, "Araçla gelip ateş etmişler, 4-5 yaralı vardı" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 


- İstanbul
Son dakika! Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı
Son dakika! Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı
Son dakika! Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Çağla Şikel Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Özlem Yıldız
Spor Falcao Gökhan Töre Gökhan Gönül Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Asker İzmir Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 00:45:52. #1.14#
title