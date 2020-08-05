Bağcılar Belediyesinden gençlere ücretsiz üniversite tercih hizmeti Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan gençlere üniversite tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan gençlere üniversite tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, tercih danışmanlık uzmanı olan eğitmenlerin, sınavda başarılı olan gençlere aldıkları eşit ağırlık, sayısal ve sözel puanlarına göre hangi bölümleri tercih etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Başarılı çalışmalarının sonucunda onların hayatının geri kalanına yön verecek aşamada, yetenekleri ve hayalleri doğrultusunda doğru adım atabilmelerine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, tercih işlemlerinin 6 Ağustos'ta başlayıp 14 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.

Kaynak: AA