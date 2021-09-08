"EVA Team" elektrikli araç projesine ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"EVA Team" elektrikli araç projesine ödül

'EVA Team' elektrikli araç projesine ödül
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin "EVA Team" isimli elektrikli araç projesi, "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda "Elektromobil Performans" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin "EVA Team" isimli elektrikli araç projesi, "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda "Elektromobil Performans" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ana sponsor olduğu "EVA Team" projesi, TÜBİTAK'ın Teknofest kapsamında düzenlediği "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda ödüllendirildi.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, amaçlarının öğrencileri geleceğin teknolojisine hazır hale getirmek olduğunu ifade etti.

Başarının, Türkiye açısından önemli bir adım olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ön ayak olan herkese tebriklerini iletti.

"Çalışkan öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize elimizden gelen desteği vereceğiz"

Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk de 3 yıl önce kurulan bir takım olduklarını belirterek, "İlk yılda üçüncülük ödülü almıştık, sonraki yıllarda da çalışmalarımıza devam ettik." ifadesini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise üniversitesi ile değerli projeleri ortaklaşa gerçekleştirdiklerini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilim üretme aşamasını başarıyla sürdüren akademik kadroya ve öğrencilerimize her zaman inandık ve güvendik. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman yetenekli, zeki ve çalışkan öğrencilerimizle onlara refakat eden öğretim üyelerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Altınbaş Üniversitemizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum."

'EVA Team' elektrikli araç projesine ödül

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Yaşar Güler Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Umut Meraş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"EVA Team" elektrikli araç projesine ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:42:10. #1.16#

title