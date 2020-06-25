Bağcılar Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere moral hediyesi Hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek olan öğrencilere Bağcılar Belediyesi tarafından moral-motivasyon etkinlikleri düzenlendi.

Hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek olan öğrencilere Bağcılar Belediyesi tarafından moral-motivasyon etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda üniversite adaylarına hem çikolata ve kolonya hediye edildi, hem de uzmanlar tarafından tavsiyeler de bulunuldu.

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekler için Bağcılar Belediyesi tarafından özel bir program yapıldı. Öncelikle Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nde aylardır ders çalışan gençler için çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluşturuldu. Üzerinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın "YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilerim" notu bulunan paketler, öğrencilere dağıtıldı. Kendilerine ikram edilen hediyeyle çok mutlu olduklarını söyleyen gençler, desteklerinden dolayı Başkan Çağırıcı'ya teşekkür etti. Öğrencilere sınav için motivasyon depolamayı amaçladıklarını söyleyen Çağırıcı, "Geleceğimiz olan gençlerin başarılı olmaları ve güzel yarınları inşa etmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. YKS sınavı öncesi öğrencilerimize küçük bir sürpriz yaparak, her zaman onların yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Onlar ellerinden geleni yaptılar ve sınava güzelce hazırlandılar. Biz onların başarılı olacaklarına inanıyoruz ve güveniyoruz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Canlı yayında tavsiyeler

Öte yandan, Gençlik Merkezi'nde YKS'ye girecek öğrenciler için internet üzerinden canlı yayın düzenlendi. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen programda Eğitim ve Tercih Danışmanı Mehmet Niyazi Şahin, "Uyku düzeni", "Beslenme düzeni", "Velilerin üzerilerine düşen sorumluluklar, "Sınav esnasında yaşanacak kaygılara önlemler" konularında açıklamalar yaptı. Salgın süreci boyunca evde kalarak ders çalışan öğrencilerin sınav öncesi artan kaygılarını yenmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, hem sınav anında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı hem de tavsiyelerde bulundu.

Şahin, özellikle sosyal medyadan ulaşılan bilgilerin öğrencilerin ve velilerin daha fazla kaygı ve stres yaşamalarına sebep olduğunu; sınava kadar söylenti, paylaşım, konuşma gibi içeriklerden uzak durulması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA