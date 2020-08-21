Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı, 60 bin ailenin yüzünü güldürdü Bağcılar Belediyesince hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için açılan Hayır Çarşısı'ndan bugüne kadar 60 bin 520 aileye, 466 bin ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.

Bağcılar Belediyesince hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için açılan Hayır Çarşısı'ndan bugüne kadar 60 bin 520 aileye, 466 bin ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, veren ellerle alan ellerin buluşma noktası olarak 2007'de hizmet vermeye başlayan Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı, toplumsal dayanışmaya vesile olmaya devam ediyor.

Güneşli Mahallesi'nde bulunan çarşıda, hayırseverler tarafından bağışlanan ve tamamı yeni erkek, kadın, çocuk kıyafetleri ile sünnet elbiseleri bulunuyor.

Maddi zorluk çeken aileler, bu imkandan yararlanmak için Bağcılar Belediyesi'ne başvurarak form dolduruyor. Aileler, aldıkları evrakla birlikte gittiği Hayır Çarşısı'nda kişi başına verilen 100 puanla alışveriş yapıyor. Vatandaşlar, en düşük 10 puanlık çoraptan en yüksek olan 200 puanın karşılığındaki ayakkabıya kadar beğenilerine sunulan ürünlerden dilediğini ücret ödemeden alıyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hayır Çarşısı'na günde ortalama 50-60 kişi uğruyor. İlçe sakinleri, ayakkabıdan pantolona, gömlekten elbiseye kadar yılda iki kez yazlık ve kışlık tüm giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla birlikte ilçede ikamet eden her çocuğa sünnet kıyafeti veriliyor.

Hayır Çarşısı'ndan 13 yıl içinde 60 bin 520 aileye, 466 bin ayakkabı ve kıyafet dağıtıldı. Sürekli 4 personelin bulunduğu çarşı, haftanın 5 günü 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade etti.

Hayır Çarşısı'ndan vatandaşlara gereken desteği verdiklerini ve toplumsal dayanışmaya katkı sağladıklarını belirten Çağırıcı, çarşıya gösterdikleri ilgi dolayısıyla hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA