Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Malazgirt'te
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Malazgirt'te

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Malazgirt'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MUŞ (İHA) – İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bir dizi incelemelerde bulunmak ve yapılan projeleri yerinde görmek için Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.

MUŞ (İHA) – İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bir dizi incelemelerde bulunmak ve yapılan projeleri yerinde görmek için Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Emre Urlu ile İstanbul'dan uçakla Ağrı'ya geldi. Burada karayolu ile Malazgirt'te gelen Başkan Çağırıcı ve beraberindekiler, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililer tarafından karşılandı. Başkan Çağırıcı ve beraberindeki heyet, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın makam odasına geçerek, ilçede yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, "Başkanımızın ziyareti bizi onure etti. Kardeş Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı Beyle ilçemizde kardeş belediyemizin yaptığı hizmetleri yerinde inceledik ve yapılacak işler hakkında mutabakata vardık. Ziyaretlerinden dolayı tekrar Başkan Çağırıcı ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Belediye Başkan Cengiz Altın, daha sonra Malazgirt Belediyesi mühendisleri ile birlikte ilçe merkezinde bulunan Malazgirt Kalesi'ni ziyaret ederek, tarihi hakkında bilgiler aldı.

Başkan Çağırıcı ve beraberindeki heyet, yapılan parklar ve diğer hizmetleri de ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. - MUŞ

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Malazgirt'te
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Malazgirt'te
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Malazgirt'te
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Malazgirt'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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