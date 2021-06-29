BAĞBAŞI YAYLASI SICAKTAN BUNALANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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BAĞBAŞI YAYLASI SICAKTAN BUNALANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların akınına uğruyor.

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların akınına uğruyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hizmete aldığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşların çaresi oluyor. Denizli merkezde sıcaktan bunalan vatandaşlar teleferik ile 6 dakika süren yolculuğun ardından önce üst istasyona daha sonra eşine az rastlanan doğası ile bütünleşen Bağbaşı Yaylası'na çıkıyor. 1400 metre rakımdaki yaylada gönüllerince zaman geçiren vatandaşlar burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde konaklama imkanı da bulabiliyor. Serin yayla havası alan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarma imkanı buluyor. Türkiye'de yayla turizminin merkezlerinden biri olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

MİLYONLARCA KİŞİ ZİYARET ETTİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı kente kazandırdıklarından bu yana milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini, tesisisin doğal güzelliklerinin hayranlık verici olduğunu söyledi. Yazın sıcaktan bulanların kışın ise kar görmek isteyenlerin tercihi haline gelen tesisin alternatif turizm anlamında kente yeni bir heyecan getirdiğine dikkati çeken Başkan Zolan, Denizli artık yayla turizminin merkezlerinden birisi oldu. Serinliği, temiz havası ve doğal güzellikleriyle insanlarımızın tercih ettiği bir merkez olduk. Bu konuda çok iddialıyız. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, aşırı sıcak yaz günlerinde temiz ve serin yayla havası almaya davet ediyorum dedi.

BAĞBAŞI YAYLASI SICAKTAN BUNALANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
BAĞBAŞI YAYLASI SICAKTAN BUNALANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
BAĞBAŞI YAYLASI SICAKTAN BUNALANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
BAĞBAŞI YAYLASI SICAKTAN BUNALANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAĞBAŞI YAYLASI SICAKTAN BUNALANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR - Haberler
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