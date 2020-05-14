Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza

Antalya'da bagaj kısmında mangal yaktıkları araçla gezen sürücü ve araç sahibi, emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Bu kişilere ulaşan ekipler, toplamda 6 bin lira ceza kesti. Yazılan cezayı yorumlayan gençlerden birinin "Biz de böyle para harcıyoruz" demesi dikkat çekti.

Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
14.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:28

Antalya'da, üzerine 'teras' kurulup, bagaj kısmında mangal yakılan otomobil ile caddelerde gezen sürücü Mehmet Şahin ve araç sahibi Murat Tokmak'a 6 bin liralık para cezası uygulandı. Otomobil, otoparka çekilirken Tokmak, "İçkim yok, kumarım yok. Ben de böyle para harcıyorum" dedi.

Daha önce içine havuz yaptığı otomobille gezdikten sonra aracına el konulan ve 2 bin 500 lira ceza ödeyen Murat Tokmak, bu sefer de üzerine teras kurduğu aracın bagaj kısmında mangal yaktı. Aracın üzerindeki terasa 2 kişi çıkarken, bagaja montajını yaptığı mangalda etleri pişiren Tokmak, trafiğe çıktı. Sürücü Mehmet Şahin ile Murat Tokmak, 10 dakika cadde ve sokaklarda tur attı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medya yayınlanıp, haber de yapılmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Radar ekipleri, sürücü Mehmet Şahin ve araç sahibi Murat Tokmak'a ulaştı.

Aracın bagajında mangal yakan sürücüye ve araç sahibine para cezası uygulandı

6 BİN LİRA CEZA KESİLİRKEN ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Gezinti sırasında çekilen fotoğrafları gösteren polis, bu kişilerin kendileri olup olmadığını sordu. Polisin sorusuna olumlu yanıt veren Şahin ve Tokmak'a toplam 6 bin lira ceza kesilirken, araç da trafik otoparkına çekildi. Polisin elindeki görüntüleri izleyen Murat Tokmak, "Çok yakışıklı çıkmışım" dedi.

Aracın bagajında mangal yakan sürücü ve araç sahibine 6 bin TL ceza

"BİZ DE BÖYLE PARA HARCIYORUZ"

Daha önce de içine havuz yaptığı otomobile polisin el koyduğunu ve 2 bin 500 lira ceza kesildiğini söyleyen Tokmak, "Devletin kestiği parmak acımaz. Cezamız neyse öderiz. Biz bunu eğlenmek için çekmiştik. Yeteri kadar eğlendik. İçkimiz yok, kumarımız yok. Biz de böyle para harcıyoruz" diye konuştu.

Murat Tokmak, başka projelerinin de olduğunu söyledi.

Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Haber
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Hazal Kaya Sezen Aksu Ersin Korkut
Spor Can Bartu Tamer Tuna Bülent Uygun Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 15:35:31. #1.15#
title