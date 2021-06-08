Bagajda koyun var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bagajda koyun var

Bagajda koyun var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'da bir otomobilin bagajında taşınan koyun, görenleri şaşkına çevirdi.

Kütahya'da bir otomobilin bagajında taşınan koyun, görenleri şaşkına çevirdi.

İstiklal Mahallesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, hayvan pazarında satın aldığı tahmin edilen koyunu, 43 LK 141 plakalı otomobilinin arka bagajına yerleştirdiği görüldü. Aracının içerisinde koyunla bir süre hastane bölgesinde bekleyen sürücü dikkatleri üzerine çekti.

Otomobil, daha sonra ilerleyerek gözden kayboldu. - KÜTAHYA

Bagajda koyun var
Bagajda koyun var
Bagajda koyun var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Sedat Peker Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bagajda koyun var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:36:49. #1.15#

title