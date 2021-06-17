Bafra İlçe İdari Koordinasyon Toplantısı
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Bafra İlçe İdari Koordinasyon Toplantısı

Bafra İlçe İdari Koordinasyon Toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde, İlçe İdari Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, İlçe İdari Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında yapıldı.

Bafra Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan toplantıda korona virüs sonucunda alınan tedbirler ve verilen izinler konusunda genel bir durum değerlendirmesi yapan Kaymakam Ertürkmen, "Üretimi ve tarımı aksatmamaya özen gösteriyoruz. Biz tedbirlere ne kadar bağlı kalırsak, bu dönemi o kadar çabuk atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaymakam Ertürkmen ayrıca, asayiş iş ve işlemleri, sosyal yardımlaşma ve sosyal vefa destek grubunun çalışmaları, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele; hırsızlık, gasp, yangın ve benzeri suçların önlenmesinde ki çalışmalar, kurumlardaki arşivlerin düzenli tutulması, imha edileceklerin ayıklanması, 2020 yılının AFAD yılı olması sebebiyle yapılan çalışmalar, kuraklık ve suyun önemi, DSİ'nin katlı sistem çalışmaları, kentsel ve çevresel atıklar, müsilaj tehdidi gibi konular üzerinde durdu.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Şaban Hüryaşar, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ve daire müdürleri katıldı. - SAMSUN

Bafra İlçe İdari Koordinasyon Toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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