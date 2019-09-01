Bafra'da Tarihi Karadede Panayırı yapıldı

01.09.2019 18:54

Samsun'un Bafra ilçesinde Tarihi Karadede Panayırı düzenlendi.

Gökçeağaç Köyü Derneğince düzenlenen Karadede Panayırı ağalığı için yapılan açık artırmayı, 5 aday arasından 25 bin lira ile Orhan Dursun kazandı.



Gökçeağaç Köyü Derneği Başkanı Turgut Demir, yaptığı konuşmada, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip panayırı 1969 yılından sonra verilen aranın ardından 2011 yılında yeniden düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Damir, imece usulü sürdürülen panayırı yüzyıllar boyunca yaşatmak ve kendilerinden sonraki nesillere öğretmek istediklerini kaydetti.

Çeşitli oyunlar oynanan panayırda şarkıcı Osman Öztekin ve Güllü sahne aldı.

Panayıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, CHP Bafra İlçe Başkanı Vahit Perçin, ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA