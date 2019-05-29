Bafra'da öğrencilerden mavi kapak kampanyasına destek

Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, engellilere destek olmak amacıyla mavi kapak kampanyasına destek verdi.

Bafra Nazmiye Demirel Ortaokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapakları Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanı Recep Köksal'a teslim etti.

Okul müdürü Zihni Öztürk, öğrencilerinin Samsun Maarif Hareketi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesine katıldığını söyledi.

Topladıkları mavi kapakları Sakatlar Derneğine bağışlayarak tekerlekli sandalye alınmasına katkı verdiklerini anlatan Öztürk, "Bu bilinci öğrencilerimize vererek okulumuzla Sakatlar Derneği arasında köprü kuruyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da okul olarak engellilerin yanındayız." dedi.

Köksal da 1 kilogram için bin mavi kapak toplanması gerektiğine dikkati çekerek, "300 kilogram kapak ile bir tekerlekli sandalye alınabiliyor. İhtiyaç sahipleri tekerlekli sandalye bekliyor. Öğrencilerimizin desteği bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA