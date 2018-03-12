Bafra'da "İstiklal Marşı" Programı

Samsun'un Bafra ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde Galip Öztürk Ortaokulu tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü programında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Ali Fuat Türkel tarafından yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi ve şiirler okundu. Okullar arası yapılan İstiklal Marşı'nı seslendirme yarışmasında dereceye girenlere hediyeler verildi. Okul korosunun söylediği şarkılarla program son buldu.

Programa, Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire amirleri, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN