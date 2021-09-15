Bafa gölü nerede? Bafa gölü hangi bölgede? Bafa gölü nereye bağlı? - Haberler
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Bafa gölü nerede? Bafa gölü hangi bölgede? Bafa gölü nereye bağlı?

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Bafa gölü nerede? Bafa gölü hangi bölgede? Bafa gölü nereye bağlı?

Turizm cenneti Türkiye'nin en çok bilinen ve en önemli gölleri arasında yer alan Bafa gölü, son dönemde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Bafa gölü nerede? Bafa gölü hangi bölgede? Bafa gölü nereye bağlı?

Oldukça eski dönemlerden beri doğal yollarla oluşmuş Bafa gölü özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve oluşumu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Bafa gölü nerede? Bafa gölü hangi bölgede? Bafa gölü nereye bağlı?" sorularını araştırmakta. Bafa gölüyle ilgili detaylar haberimizde.

BAFA GÖLÜ NEREDE?

Bafa gölü Ege bölgesinde yer almaktadır. Ege bölgesinin en büyük gölü özelliğini taşıyan Bafa gölü Büyük Menderes Deltası Nehri'nin Güney kısmında yer alır. Aynı zamanda Menteşe Dağlarının iç kısmına sokulmuş olan tatlı bir su gölü olarak bilinmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BAFA GÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE YER ALIR?

Bafa gölü Muğla ve Aydın'ın sınırları içinde yer almaktadır. Çok eski zamanlarda Ege Denizinin bir parçası olan Bafa Gölü, Büyük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar ile beraber iç kesimlerde kalmış bir göldür.

BAFA GÖLÜ OLUŞUMU
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İlk zamanlarda Bafa Gölü Ege denizi'nin bir parçası olarak yer almaktaydı. Ancak zaman içerisinde Büyük Menderes Deltası alüvyon taşınması üzerinden Akdeniz ile ayrılarak oluşumunu tamamladı. Zaman içerisinde ise büyümek suretiyle günümüzdeki şeklini aldı.

BAFA GÖLÜ ÖZELLİKLERİ

Tatlı su gölü olan Bafa gölü tarihi ve girintili çıkıntılı özellikleriyle Ege Denizi özelliklerine sahiptir. Ege'nin tarih olarak turizm merkezi ve antik yunan kökenli olduğu düşünüldüğünde Bafa gölü içerisinde ve kıyılarında antik yapı ve tarihi eserlere sahip olduğu bilinmektedir.

BAFA GÖLÜ DERİNLİĞİ

Bafa gölü 21 metre derinliğinde ve deniz seviyesinde 2 metre yukarıdadır. 21 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer almaktadır.

BAFA GÖLÜ BÜYÜKLÜĞÜ

Bafa Gölü yaklaşık olarak 60 km2 büyüklüğündeki yüzölçümüne sahiptir. Aynı zamanda uzunluğu ise 16 kilometreye kadar dayanıyor. Genişliğinin ise 6 kilometre kadar olduğunu söylemek mümkün.

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Haber: Bafa gölü nerede? Bafa gölü hangi bölgede? Bafa gölü nereye bağlı? - Haberler
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