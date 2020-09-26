Bafa Gölü'nde telef olan balıklar sahile vurdu
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Bafa Gölü'nde telef olan balıklar sahile vurdu

26.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:10
Bafa Gölü'nde telef olan balıklar sahile vurdu

Aydın ve Muğla il sınırları arasında yer alan Bafa Gölü'nde telef olan çok sayıda balık sahile vurdu.

Aydın ve Muğla il sınırları arasında yer alan Bafa Gölü'nde telef olan çok sayıda balık sahile vurdu.

Serçin Mahallesi'nde balıkçılık yapan Rüştü Uzunkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, Burgaz mevkisinde son günlerde sahile çok sayıda telef olmuş balığın vurduğunu belirterek bunun göldeki su seviyesinin düşmesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Göle Büyük Menderes Nehri'nden yeteri kadar su girişi sağlanamadığını iddia eden Uzunkaya, benzeri ölümlere önceki yıllarda da rastlandığını kaydetti.

Balıkçılardan Murat Ak ise nehir sularının tarımsal sulamaya ayrılması nedeniyle göle yeteri kadar su giremediğini ve bunun balık ölümlerine neden olduğunu savunarak besleme kanallarının açılmasıyla durumun normale dönmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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