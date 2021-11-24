BAE Veliaht Prensi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Muhammed bin Zaid el-Nehyan'ın hayatı ve biyografisi!
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, 9 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldi. Bunun ardından vatandaşlar, BAE Veliaht Prensi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Muhammed bin Zaid el-Nehyan kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte bilgiler...
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BAE veliaht prensi, Muhammed bin Zaid bin Sultan el-Nehyan'dır.
Muhammed bin Zaid bin Sultan el-Nehyan (d. 1961, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri) Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısıdır.
Kasım 2004'te Abu Dabi prensi ve emirlik velihatı olarak atanan Muhammed bin Zaid el-Nehyan, Ocak 2005'te de Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı unvanını aldı. Yine Ocak 2005'te rütbesi generalliğe yükseltildi. Aynı zamanda Abu Dabi İdari Konseyi'nin de başı olan Muhammed bin Zaid bin Sultan el-Nehyan, bu görevi ile Abu Dabi'nin gelişmesi ve planlanmasından sorumludur.
Nahyan'ın yatırım anlaşmaları imzalamak için ülkemize gelişi sonrasında güne 13 liranın üzerinde başlayan dolar, 11.60 TL'ye kadar geriledi. Dolar saat 16.35 itibarıyla 12.04'ten işlem görüyor.
Ziyaret, Erdoğan ve Al Nahyan'ın Şubat 2012'den sonraki ilk yüz yüze görüşmesi olacak. 31 Ağustos'ta telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens bin Nahyan yüz yüze görüşme gerçekleştirerek sorunları ele alacak. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular konuşulmuştu.
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