BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e güven mektubunu sundu
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BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e güven mektubunu sundu

01.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:34
BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e güven mektubunu sundu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Muhammed Mahmud Al Haca, güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e teslim etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Muhammed Mahmud Al Haca, güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e teslim etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisine gelen BAE Büyükelçisi Al Haca, resmi törenle yapılan karşılamanın ardından Rivlin tarafından kabul edildi.

BAE Büyükelçisinin güven mektubunu sunmasının ardından Rivlin ve Al Haca ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail ile BAE arasındaki ilişkinin uzun süre sessizce geliştiğini belirten Rivlin, "Sabırla beklersek, bağlarımızı bir adım ileri götürebileceğimiz doğru zamanın geleceğine inandık. Aramızdaki dostluğu derinleştirmek için. Herkese açık hale getirmek için." ifadelerini kullandı.

Rivlin, BAE bayrağının İsrail Cumhurbaşkanlığında dalgalanması nedeniyle bugünün kendileri açısından "müthiş bir gün olduğunu" sözlerine ekledi.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de açılması kararı almıştı.

İsrail, ilişkilerin normalleştirilmesinden sonra BAE Büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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