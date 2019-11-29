29.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:13

Erzurum'da badminton aday hakem kursu düzenledi. İl Temsilcisi Hakan Ülgü, her geçen gün büyük ilgi gören badmintona yeni hakemler kazandıracaklarını söyledi.



Erzurum'da Badminton Aday hakem kursu heyecanı yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Federasyonu ve il temsilciliğinin ortaklaşa düzenledikleri hakem kursu yoğun ilgi gördü.



Teorik derslerin Yakutiye Gençlik Merkezinde, uygulama eğitimlerinin Yakutiye Spor Salonu'nda yapıldığı aday hakem kursu iki gün sürdü.



Kursa eğitimci olarak Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu(MHK) üyesi ve Milli hakem Mehmet Ekinci katıldı. Ekinci badminton hakem adaylarına tecrübelerini aktarırken, badminton hakemliğinin püf notlarını hakkında bilgi verdi.



Badminton Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Hakan Ülgü, yoğun ilgi gören aday hakem kursuna katılan kursiyerleri kutlayarak, "Badminton Aday Hakemlik Kursumuz 31 kursiyerin katılımı ve milli hakemimiz aynı zamanda MHK üyesi Mehmet Ekinci hocamızın eğitimi gerçekleşmiştir" dedi.



Türkiye Badminton Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Spor Sokağı Projesi Koordinatörü Hakan Ülgü, kursun Erzurum'da düzenlenmesini sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile kursu Erzurum'a veren Federasyon Başkanı Murat Özmemik'e teşekkür etti. Ülgü, "Erzurum'da badminton hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu spor dalına öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bu nedenle de badmintona taze kan hakemler geliyor. Bunun için mutluyuz. Destekleri için İl Müdürümüze ve Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA