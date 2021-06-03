Badminton Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Badminton Türkiye Şampiyonası Sona ErdiAnkara 'da dün (03. 056. 2021) tarihinde başlayan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.
Badminton Türkiye Şampiyonası Sona ErdiAnkara 'da dün (03. 056. 2021) tarihinde başlayan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın Genel Sonuçları içinŞampiyonada dereceye giren sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Yakup Ümit KİHTİRFederasyon Başkanı
Kaynak: Habermetre