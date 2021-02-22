Badem çağlası hasadı başladı; tezgahta 100 TL
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Badem çağlası hasadı başladı; tezgahta 100 TL

22.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:44
Badem çağlası hasadı başladı; tezgahta 100 TL

MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadı başlayan badem çağlasının, kilosu tezgahta 100 TL'den alıcı buluyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadı başlayan badem çağlasının, kilosu tezgahta 100 TL'den alıcı buluyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede yılın ilk çağla hasadı yapıldı. 4 bin 500 dekarlık alandan bu yıl 3 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 TL'den alıcı buluyor.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı üretici Zafer Can, çağlanın fiyatından dolayı vatandaşların tadımlık olarak satın aldıklarını söyledi. Can, "Birkaç gün sonra da tüccarlar gelip büyükşehirlere, komisyonculara götürecekler. Çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum" dedi.EKİM ALANLARI ARTTISilifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise yaptı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da, bölgemizde çağla badem hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizde erkenci ürünlerimiz ile vatandaşlarımızın sofrasına misafir oluyoruz. Her geçen yıl devlet desteği ile badem çağlası üreticiliği bölgemizde çoğalıyor. 2020 yılında 3 bin 700 dekar alanda 2 bin 500 ton ürün elde ettik.  Bahçe tesisleri ile birlikte 4 bin 500 dekarlık alandan  bu yıl 3 bin  ton badem çağlası elde etmeyi hedefliyoruz. Badem çağlası üreticilerimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

 


Badem çağlası hasadı başladı; tezgahta 100 TL
Badem çağlası hasadı başladı; tezgahta 100 TL
Badem çağlası hasadı başladı; tezgahta 100 TL
Badem çağlası hasadı başladı; tezgahta 100 TL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUR

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