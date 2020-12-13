Badem ağaçları çiçek açtı
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Badem ağaçları çiçek açtı

13.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:36

Badem ağaçları çiçek açtı Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimi yeni başlarken, Datça'da badem ağaçları çiçek açtı Türkiye'de ilk çağla badem hasadının Şubat ayı sonunda yapıldığı Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı...

Badem ağaçları çiçek açtı

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimi yeni başlarken, Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

MUĞLA - Türkiye'de ilk çağla badem hasadının Şubat ayı sonunda yapıldığı Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yeni yeni başlayan kar ve yağmur yağışına rağmen Datça'da badem ağaçlarının erken çiçek açması şaşkınlığa neden oldu. Şubat ayı başlarında dalları filizlenen badem ağaçlarında Şubat sonu veya Mart ayı başında ilk badem hasadı yapılıyor.

Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada yer alan Datça Yarımadasında hava sıcaklığı 10 derecenin altına düşmezken, badem ağaçlarında önceki dönemden kalma yeşil yapraklar daha kurumadan ağaçlar tekrar yeşile büründü. Aralık ayında çok nadir çiçek açan Datça'daki badem ağaçları badem üreticisini de şaşırttı.

Badem ağaçları çiçek açtı
Badem ağaçları çiçek açtı
Badem ağaçları çiçek açtı
Badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ

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