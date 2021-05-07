Bacanakların para tartışması kanlı bitti
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Bacanakların para tartışması kanlı bitti

Bacanakların para tartışması kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 2 bin lira için bacanağını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Adana'da 2 bin lira için bacanağını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Aka, bacanağı Muhammet Sait T.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Muhammet Sait T., İsmail Aka'yı bıçakla ağır yaraladı. Bu sırada evde bulunan H.S. isimli çocuk ise Muhammet Sait T.'yi bıçakladı. Daha sonra çocuk evden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evde yatan iki yaralıyı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan İsmail Aka, kaldırıldığı hastanede saat 21.15 sıralarında hayatını kaybetti. Aka'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Muhammet Sait T. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan ve hastaneden taburcu edilen Muhammet Sait T. polise verdiği ifadede bir süre önce İsmail Aka'nın trafik kazası yaptığını bu nedenle avukata ihtiyacı olduğunu, kendisinin onu tanıdığı bir avukata yönlendirdiğini bacanağının bu sırada avukattan 5 bin lira para aldığını kendisinin bu paranın 2 bin lirasını istediğini bu nedenle tartıştıklarını, kendisine hakaret edince bıçakladığını, evde bulunan H.S. isimli çocuğun da kendisini bıçakladığını öne sürdü.

Bunun üzerine polis çocuğu da gözaltına aldı. H.S., yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen Muhammet Sait T. ile H.S. tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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