Bacanakların kavgası kanlı bitti
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Bacanakların kavgası kanlı bitti

Bacanakların kavgası kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bacanaklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Adana'da bacanaklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Aka, bacanağı Muhammet Sait T.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail Aka ve Muhammet Sait T. evin içerisinde birbirlerini bıçakladı. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polis, evde yatan iki yaralıyı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan İsmail Aka, kaldırıldığı hastanede saat 21.15 sıralarında hayatını kaybetti. Aka'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Muhammet Sait T.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - ADANA

Bacanakların kavgası kanlı bitti
Bacanakların kavgası kanlı bitti
Bacanakların kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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