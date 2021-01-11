Bacağı kesilen kızına gözyaşlarıyla protez bacak istedi

ADANA'da belediye otobüsünün altında kalan 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan'ın, sol bacağı dizinden kesildi. İç organları da hasar gören Rukiye Emine'nin, rahmi ve yumurtalığı da alındı. Kızı için protez bacak istediğini belirten anne Fidan Kaplan, "Bu sabah 'Anne, ayağım yok' dedi. Dışarıda oynayan çocukları görmesin diye sokağa çıkarmıyorum. Elimizden geldiğince moral vermeye çalışıyoruz" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza, 27 Kasım 2020'de merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye Emine Kaplan, evlerinin önünde oynadığı sırada yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan geçen Gamze Ö. yönetimindeki 01 B 0811 plakalı belediye otobüsünün altında kalan Rukiye Emine, yaklaşık 100 metre sürüklenerek ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Rukiye Emine, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki 6 saatlik ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan Rukiye Emine'nin iç organları da hasar gördü ve bağırsağı dışarı alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Rukiye Emine, yürüyemediği için yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor. Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü ise işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkeme de Rukiye Emine'yi suçlu bularak dosyayı durdurma kararı aldı.

'KAZADAN SONRA PSİKOLOJİSİ BOZULDU'Ameliyatın ardından Rukiye Emine'nin hayati tehlikesi olduğunu öğrenince adeta yıkıldıklarını ifade eden halası Emine Keçeci, "Annesi, babası günlerce ağladı. Kendi evlatlarım nasılsa, yeğenim de benim için aynı. Emine'yi hastanedeki tedavisinin ardından eve getirdik. Zaten kazadan sonra psikolojisi çok bozuldu. Bu nedenle psikiyatriye gittik ve evde huzurlu bir ortam oluşturulmasını istedi. Onun, kendisini iyi hissetmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.'BACAĞIM YOK' DİYE SORUYORRukiye Emine'nin yürüyememesi nedeniyle çok üzüldüklerini kaydeden Keçeci, "Tedaviden sonra bana 'Hala, bacağım yok' dedi. Ben de ayağının iyi olacağını, yürüyeceğini söyledim. Bu durum bizi çok üzüyor. Belediye de bize yardım etmedi. Emine ile biz ilgileniyoruz ama bu çocuğun rahat etmesi için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.'BİRLİKTE OYNAYACAĞIMIZI SÖYLÜYORUM'Rukiye Emine için protez bacak istediğini belirten anne Fidan Kaplan ise, "Hayat berbat, çökmüş durumdayız. Bu sabah bana 'Anne, ayağım yok' dedi. Elimizden geldiğince ona moral vermeye çalışıyoruz. Emine'ye birlikte oynayacağımızı söylüyorum. Dışarıda oynayan çocukları görmesin diye sokağa çıkarmıyorum" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR