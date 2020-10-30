Babil yeni bölüm hangi gün? Babil hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Babil dizisi konusu
Merakla beklenen Babil dizisinin 18. bölümü büyük merakla beklenirken. Babil yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Büyük beğeni toplayan Babil oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Babil son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...
Babil yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Babil'in 18. bölümünü büyük bir heyecanla bekliyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Babil yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.
BABİL 18. BÖLÜM FRAGMANI
BABİL SON BÖLÜM FULL İZLE
BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.
BABİL HANGİ GÜN?
Babil bu akşam 30 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.
BABİL YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
BABİL OYUNCU KADROSU
İrfan: Halit Ergenç
Egemen: Onur Saylak
Ayşe: Aslı Enver
İlay: Birce Akalay
Eda: Nur Fettahoğlu
Süleyman: Mesut Akusta
Kudret: Veda Yurtsever
Deniz: Beren Kasımoğulları
Hakan: Selahattin Paşalı
Yalçın: Mert Doğan
Funda: Lesli Karavil
Nehir: Gizem Kala
Mert: Gürberk Polat
Aydan: Aydan Koptur
Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
Büşra: Şeniz Çetin
Aynur: Funda Eskioğlu
Sedat: Barış Aksavaş
Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu