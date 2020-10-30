Babil yeni bölüm hangi gün? Babil hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Babil dizisi konusu
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Babil yeni bölüm hangi gün? Babil hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Babil dizisi konusu

30.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:55
Babil yeni bölüm hangi gün? Babil hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Babil dizisi konusu

Merakla beklenen Babil dizisinin 18. bölümü büyük merakla beklenirken. Babil yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Büyük beğeni toplayan Babil oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Babil son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Babil yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Babil'in 18. bölümünü büyük bir heyecanla bekliyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Babil yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BABİL 18. BÖLÜM FRAGMANI

BABİL SON BÖLÜM FULL İZLE

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

Babil yeni bölüm hangi gün? Babil hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Babil dizisi konusu

BABİL HANGİ GÜN?

Babil bu akşam 30 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

BABİL YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Babil yeni bölüm hangi gün? Babil hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Babil dizisi konusu

BABİL OYUNCU KADROSU

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

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