Babil dizisi hangi kanalda? Babil dizisi fragmanı yayınlandı!

16.10.2019 10:01

TV ekranlarında yayınlanmayacağı öğrenilen Babil dizisinin güç kadrosu ise sosyal medyada gündem oldu. Babil dizisi ilk fragmanı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dizi severlerde heyecan yarattı. Peki, Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil konusu ve oyuncuları…

OYUNCU KADROSU

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği Babil dizisi tanıtımı yapıldı. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisinin senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldı, yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturacak.

BABİL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Televizyon ekranlarında olmayacağı bilinen Babil olarak bilinen dizi The Choice,Bein Connect'te seyirciyle buluşacak.

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadrosunda barındırdığı oyuncularla yankı uyandıracak cinsten olan Babil dizisinin 20 bölümden oluşacağı öne sürülüyor. Bunun yanı sıra Babil, Ocak 2020'de başlayacak.