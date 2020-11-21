Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
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Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti

21.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 08:54

Babil dizisi dün akşam yayınlanan 20. bölümüyle final yaptı. Dizide Süleyman cezaevine girerken, Egemen ise Deniz ve İrfan'ı kurtarabilmek için hayatını kaybetti. Babil'in final sahnesinde ise Ayşe ve İrfan'ın yeni bir hayata yelken açtıkları ortaya çıktı.

Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Babil dizisi, 20 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen 20. bölümüyle final yaptı. Babil'in son bölümüne İrfan, Egemen ve Süleyman arasında yaşananlar izleyicileri ekrana kilitledi.

PARAYI ALAN İLAY, SÜLEYMAN'DAN KAÇTI

Babil'de parasız kalan İlay'ın yardımına İrfan yetişti. İrfan'ın isteğiyle Kudret, İlay'a para vererek Süleyman'ı terk etmesini istedi. Paraları alan İlay ise Süleyman'dan kaçtı. Diğer yandan ise her şeyini kaybeden Süleyman, İrfan'dan intikam almak için oğlu Deniz'i kaçırdı. İrfan, Deniz'i kaçıran Süleyman'ın yanına gitti. Gözü dönen Süleyman hem İrfan'ı hem de oğlu Deniz'i öldürmek istedi.

Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti

SÜLEYMAN, EGEMEN'İN CANINA KIYDI

Ancak İrfan ve Deniz'in imdadına Egemen koştu. Süleyman'ın adamlarını vuran Egemen, Deniz'i dışarı çıkardıktan sonra İrfan'ı da kurtarmak için harekete geçti. Ayağından vurulan Süleyman çaresizlik içinde yerde yatarken karşısında Egemen'i gördü. Ancak kurşunu biten Egemen, Süleyman'ın silahını çekmesiyle üstüne atladı. İkili arasında çıkan boğuşma sırasında vurulan Egemen oldu ve hayatını kaybetti.

Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti

İRFAN, OĞLU VE SEVGİLİSİYLE YENİ BİR HAYAT KURDU

Babil'in final sahnesinde ise Süleyman'ın cezaevine girdiği ortaya çıktı. İrfan ise sevgilisi ve aynı zamanda polis olan Ayşe'ye Babil'in tüm hikayesini anlattı. Son sahnelerde İrfan'ın Egemen'in hayali olan beach club'ı açtığı görüldü. İrfan ve Ayşe sevgi dolu bir hayat sürerken, yanlarında Deniz de yer aldı.

Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti

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