Bir haftadır kayıplara karışan Gökdeniz'in acılı babası: İstediği ayakkabıyı almadığım için küstü

Gaziantep'te, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk eden Gökdeniz'den bir haftadır haber alınamıyor. Oğlunu çok sevdiğini söyleyen baba Yılmaz Taşçı, oğlunun iyiliği için söylediği her şeyi yanlış anladığını belitti. Oğluna "Ben, sen ne dersen yaparım, dön evine." diyerek seslendi.

"İSTEDİĞİ AYAKKABIYI ALMADIM DİYE KÜSTÜ"

Oğlunun kendilerine küsmesinin ardından odasına kapandığını ifade eden baba Taşçı, "Bir sene önceye kadar bizi seviyordu, en son bir ayakkabı istedi o ayakkabıyı almadım diye küstü bize, bir yıldan bu yana bizimle konuşmuyordu. Kendini odaya kapattı, çıkıp hiç dolaşmıyor, yemeğini getiriyoruz ayrı yiyor, bizim yanımıza gelmiyor, konuşmuyor bütün zamanını evin içinde odasında geçirdi" dedi.

7 GÜNDÜR HABER YOK

Tartışma yaşadıkları günü anlatan baba Taşçı, "O gün annesi odasını temizleyeyim dedi o da istemedi. Hep olumsuz şeyler söyledi ben de 'Oğlum, biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz sen bizi anlamıyorsun' dedim. Kızdı, tartıştıktan sonra çekti gitti evden. 7 gün oldu daha dönmedi" ifadelerini kullandı.

"SEN NE DERSEN YAPARIM"

Oğluna dönmesi için seslenen baba Taşçı, "Gökdeniz oğlum, ben sana kızdım anlarsın diye ama sen beni yanlış anladın. Ben seni çok seviyorum, ben sen ne dersen yaparım, sana yardımcı olmaya çalışıyorum sen ters anlıyorsun. Dön gel oğlum evine biran önce. Hiç kimseyle bir bağlantı kurmamış, endişeleniyoruz, bir an önce gelmesini istiyorum, bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"BENİ ÖLDÜRSEYDİN DE GİTMESEYDİN"

Gözyaşları ile oğlu Gökdeniz'in kıyafetlerini koklayan anne Fatma Taşçı, oğluna, "Sensiz ben yaşayamıyorum, keşke beni öldüreydin de gitmeyeydin" diyerek seslendi. Anne Taşçı, oğlunun yanına iki gömlek ve bir kapüşonlu hırka alarak evden çıktığını kaydetti.

Çocuklarının bulunması için kayıp bildiriminde bulunan ile şimdi Gökdeniz'den gelecek güzel haberi bekliyorlar.