Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu

EDİRNE'nin Enez ilçesinde babasıyla balık tutmak için denize açılann Samet Balcı (29) tekneden düşerek suda kayboldu. Balcı için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Balcı ile oğlu Samet Balcı, bu sabah Sultaniçe köyü limanından denize açıldı. Tekne Boztepe Burnu mevkisine geldiğinda Samet Balcı, teknedeki suyu kovayla boşaltmaya başladı. Dümendeki baba Ahmet Balcı, bir süre sonra motoru durdurarak, oğluna bakmak istedi. Ancak oğlunun teknede olmadığını gördü. Baba, limana dönerek, yardım istedi. İhbar üzerine Çanakkale ve Enez Sahil Güvenlik ile AFAD, polis ve jandarma arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalara balıkçılar da tekneleriyle destek verdi.

Balcı'nın teknedeki suyu boşalttığı kovanın liman açıklarında bulunduğu öğrenildi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Samet Balcı'nın bulunması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

- Enezedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL