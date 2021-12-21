Babasının zor günler için öğrettiği mesleği 30 yıldır yapıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babasının zor günler için öğrettiği mesleği 30 yıldır yapıyor

Babasının zor günler için öğrettiği mesleği 30 yıldır yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burdur'da yaşayan Münevver Muslu, 9 yaşındayken babasının zor zamanlarda yaparsın diyerek öğrettiği mesleği 30 yıldır gelişen teknolojiye direnerek yaşatıyor.

BURDUR (İHA) - Burdur'da yaşayan Münevver Muslu, 9 yaşındayken babasının zor zamanlarda yaparsın diyerek öğrettiği mesleği 30 yıldır gelişen teknolojiye direnerek yaşatıyor.

Burdur'da yaşayan Münevver Muslu, 9 yaşında iken babası sayesinde yorgancılık mesleği ile tanıştı. Zor zamanlarında yapması için babası tarafından öğretilen yorgancılık ile 30 yıldır evine ekmek götürüyor. 3 çocuğuna da yorgancılığı öğreten Muslu, rengarenk kumaşlardan yaptığı çeşitli desenlerle deyim yerindeyse el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor. Babasının çalışamazsan, işin olmazsa diyerek öğrettiğini ve öylelikle başladığını belirten Münevver Muslu, "Ben çocukken babamdan öğrendim. Babam çıraklıktan başlamış o öğrenmiş, sonra bize öğretti. Ben 9 yaşında bu işe başladım. Kız çocukları ya da bayanlar yorgancılık yapamaz diye bir algı var. Buna rağmen babam, 'Çalışamazsın, elin ayağın tutmaz. Bu yorgancılık ile devam edersin' dedi. Gerçekten 30 yıldır ben baba mesleğine ekmeğini yiyorum. Yorgancılıktan kazandığımla ev kira mı ödüyorum. Elektrik, su faturalarımı ödüyorum. 3 tane çocuğuma öğrettim. Onlarda eli dara düştüğü zaman yorgancılık yaparak parasını kazanabilir, evine ekmeğini götürebilir" dedi.

Onlarca işlemden geçen ve yapımı 2 gün süren el emeği yorganlara ilginin sürdüğünü belirten Muslu, "Savaşıyoruz, öyle diyelim. Artık çok zorlaştı. Bunların devamı da gelmiyor, üretilmiyor. Sadece kumaş üretiliyor. Şu anda bizim araç gereçlerimizde üretilmiyor ama biz de devam ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki var. Mesela önceden hazır makine yorganlarına dönüş yapılmıştı. Şimdi ince yapıyoruz ama yine aynı el işçiliğini devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Muslu, yorgancılık mesleğinin devamının gelmeyeceğinden endişeli olduğunu belirterek, kalfa ve çırak bulamadıklarını söyledi. - BURDUR

Babasının zor günler için öğrettiği mesleği 30 yıldır yapıyor

Babasının zor günler için öğrettiği mesleği 30 yıldır yapıyor

Babasının zor günler için öğrettiği mesleği 30 yıldır yapıyor

Babasının zor günler için öğrettiği mesleği 30 yıldır yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title