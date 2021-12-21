Babasının zor günler için öğrettiği mesleği 30 yıldır yapıyor

BURDUR (İHA) - Burdur'da yaşayan Münevver Muslu, 9 yaşındayken babasının zor zamanlarda yaparsın diyerek öğrettiği mesleği 30 yıldır gelişen teknolojiye direnerek yaşatıyor.

Burdur'da yaşayan Münevver Muslu, 9 yaşında iken babası sayesinde yorgancılık mesleği ile tanıştı. Zor zamanlarında yapması için babası tarafından öğretilen yorgancılık ile 30 yıldır evine ekmek götürüyor. 3 çocuğuna da yorgancılığı öğreten Muslu, rengarenk kumaşlardan yaptığı çeşitli desenlerle deyim yerindeyse el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor. Babasının çalışamazsan, işin olmazsa diyerek öğrettiğini ve öylelikle başladığını belirten Münevver Muslu, "Ben çocukken babamdan öğrendim. Babam çıraklıktan başlamış o öğrenmiş, sonra bize öğretti. Ben 9 yaşında bu işe başladım. Kız çocukları ya da bayanlar yorgancılık yapamaz diye bir algı var. Buna rağmen babam, 'Çalışamazsın, elin ayağın tutmaz. Bu yorgancılık ile devam edersin' dedi. Gerçekten 30 yıldır ben baba mesleğine ekmeğini yiyorum. Yorgancılıktan kazandığımla ev kira mı ödüyorum. Elektrik, su faturalarımı ödüyorum. 3 tane çocuğuma öğrettim. Onlarda eli dara düştüğü zaman yorgancılık yaparak parasını kazanabilir, evine ekmeğini götürebilir" dedi.

Onlarca işlemden geçen ve yapımı 2 gün süren el emeği yorganlara ilginin sürdüğünü belirten Muslu, "Savaşıyoruz, öyle diyelim. Artık çok zorlaştı. Bunların devamı da gelmiyor, üretilmiyor. Sadece kumaş üretiliyor. Şu anda bizim araç gereçlerimizde üretilmiyor ama biz de devam ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki var. Mesela önceden hazır makine yorganlarına dönüş yapılmıştı. Şimdi ince yapıyoruz ama yine aynı el işçiliğini devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Muslu, yorgancılık mesleğinin devamının gelmeyeceğinden endişeli olduğunu belirterek, kalfa ve çırak bulamadıklarını söyledi. - BURDUR