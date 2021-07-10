Babasının yaptığı elektrikli faytonla dünya evine girdiler
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Babasının yaptığı elektrikli faytonla dünya evine girdiler

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

Babasının yaptığı elektrikli faytonla dünya evine girdiler Tahir Öztürk: "Kendi yaptığım araçla kızımı gelin gönderdim" Gelin Merve Öztemel: "Diğer gelin araçlarına göre daha güzel" Düğün sezonun açılmasıyla birlikte diğer düğün konvoylarına göre farklılık oluşturan baba, kızına ve...

Babasının yaptığı elektrikli faytonla dünya evine girdiler

Tahir Öztürk: "Kendi yaptığım araçla kızımı gelin gönderdim"

Gelin Merve Öztemel: "Diğer gelin araçlarına göre daha güzel"

DENİZLİ - Düğün sezonun açılmasıyla birlikte diğer düğün konvoylarına göre farklılık oluşturan baba, kızına ve damadına elektrikli faytonla konvoy düzenledi. Gelin ve damat; "Diğer gelin araçlarına göre daha güzel, babamın kendi imalatı olduğu için daha değerli. Unutulmayacak bir sürpriz" dedi. Düğün konvoyunu gören vatandaşlar ise ilgiyle fotoğraflayarak izledi.

Denizli'den dünyanın 27 farklı ülkesine elektrikli mini tren, tramvay, faytonlar üreten Tahir Öztürk, kızının düğününe farklılık katarak elektrikli faytonla konvoy düzenlendi. Alışık olunan konvoylarda otomobillerden farklı olarak kamyon, minibüs, tır ve farklı araçlar yer alırken kendi ürettiği elektrikli faytonu gelin aracı olarak hazırlayan Tahir Öztürk, kızına bir sürpriz yaptı. Mutluluktan ağlayan baba Öztürk; "Yaklaşık 15 yıldır elektrikli araç imalatı yapıyoruz. Dünyanın 27 ülkesine bu ürünlerden yapıyoruz. Kızıma bir sürpriz yapmak istedim. Yaklaşık 1 ayda toparladık. Kızımın hiçbir şeyden haberi yoktu. Ömrü boyunca hatırlayabileceği bir sürpriz oldu. Çok mutluyum, kendi yaptığım araçla kızımı gelin gönderdim" dedi.

"Unutulmayacak bir sürpriz, standardın dışına çıktık"

Gelin Merve Öztemel, elektrikli faytonla düzenlenen konvoyun kendileri için güzel bir anı olarak kalacağını söyledi. Öztemel; "Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey düşündüğü için bana da büyük sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Diğer gelin araçlarına göre daha güzel, babamın kendi imalatı olduğu için daha değerli" ifadelerini kullandı. Damat Alper Öztemel ise; "Bizim içinde değişik oldu. Beklediğim bir şey değildi. Normal dışında olan bir şey oldu, güzel oldu, unutulmayacak bir sürpriz. Standardın dışına çıktık. Ayrıca el emeği, güzel oldu" diye konuştu.

Ardından konvoy ile düğün salonuna gelen çift, burada gerçekleştirilen nikah ve eğlence il dünya evine girdiler.

Babasının yaptığı elektrikli faytonla dünya evine girdiler
Babasının yaptığı elektrikli faytonla dünya evine girdiler
Babasının yaptığı elektrikli faytonla dünya evine girdiler
Babasının yaptığı elektrikli faytonla dünya evine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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