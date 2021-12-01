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Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

Ebru Şallı'nın bir süredir kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı, önceki gün hayatını kaybetti. Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yaptığı için tepki çeken Şallı, eleştirilerin ardından paylaşımlarını sildi.

Geçtiğimiz sene 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın iki gün önce de Bodrum'da kanser tedavisi gören babası yaşamını yitirdi. Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra duygusal bir paylaşım yapan Şallı'nın ardından ürün tanıtımı yapması eleştiri yağmuruna tutuldu.

Instagram hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü manken bu paylaşımından birkaç saat sonra da kendi markasına ait ürünlerin tanıtımı yaptı.

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

Şallı'nın babasını kaybettikten hemen sonra reklam paylaşımları yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Şallı için "Git acını yaşa" ve "21. yüzyılda ölüm acısı bile günlük değil saatlik" dedi.

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı reklam paylaşımlarını sildi.

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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