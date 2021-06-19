Babasının toprağa verildiği gün, Ahmet'in doğum günü

ERZURUM'da 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından amcası AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük (55) ile birlikte şehit edilen Ahmet Küçük'ün (30) toprağa verildiği gün dünyaya gelen oğlu Ahmet Miran, doğum gününü buruk kutladı.

ERZURUM'da 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından amcası AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük (55) ile birlikte şehit edilen Ahmet Küçük'ün (30) toprağa verildiği gün dünyaya gelen oğlu Ahmet Miran, doğum gününü buruk kutladı. Şehitler için mezarlıkta düzenlenen anma töreninde Ahmet Miran hediye edilen arabasıyla oynarken, 5 yaşındaki ablası Esmanur da bebeğiyle ilgilendi. Anne Ferya Küçük, "Oğlum babasını soruyor, kızım babasının cennetten ne zaman döneceğini merak ediyor. Bizi bir hayata sığdıramadılar, bir fotoğraf çerçevesine sığdık sadece" diyerek ağıt yaktı.

Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide, 18 Haziran 2019 günü sabah saatlerinde, araçta 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurularak öldürülen 2 kişinin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük olduğu belirlendi. Amca ve yeğeni 19 Haziran günü kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Amca ve yeğenin katil zanlısı, gri kategoride aranan PKK'lı terörist 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış 29 Haziran günü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Tutuklanan teröristin Erzurum 2'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.ANMA TÖRENİNDE BURUK DOĞUM GÜNÜAK Partili Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilişlerinin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Turnagöl Mahallesi'ndeki anmaya Karayazı Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen duanın ardından Kaymakam Türker ile katılımcılar Küçük ailesine taziye dileklerini iletti. Kaymakam Türker, "Bir kez daha PKK terör örgütü ve tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Şehit olan Ahmet Küçük'ün toprağa verildiği gün evladı dünyaya gelmişti. Kendisine Ahmet ismi verilmiş. Kendisine Allah'tan uzun ömür temenni ediyorum. Babası gibi vatanına milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni ediyorum" dedi. Küçük ailesine taziye dileklerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, 18 Haziran günü Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ün şehit edilişlerinin 2'nci yıldönümü olduğunu söyledi. Devlet olarak sürekli şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten İlbaş, terör örgütlerinin tarihin karanlık sayfalarına gömüleceklerini kaydetti. HEDİYE ARABASIYLA BABASININ MEZARINDAAhmet Küçük'ün toprağa verildiği 19 Haziran 2019'da dünyaya gelen Ahmet Miran, doğum gününü buruk kutladı. Hediye edilen arabasıyla annesi Ferya Küçük'ün kucağında mezarlığa gelen Ahmet Miran, bir süre oyun oynadı. 5 yaşındaki ablası Esmanur da etrafında olup bitenden haber siz bebekleriyle ilgilendi.' ÇERÇEVESİNE SIĞDIK'Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta duran Ferya Küçük, eşinin toprağa verildiği gün dünyaya gelen Ahmet Miran'ın sürekli babasını sorduğunu söyledi. 5 yaşındaki kızının da babasının cennetten dönmesini beklediğini yaşlı gözlerle anlatan Ferya Küçük, "Eşimle ne hayallerimiz vardı. 'Oğlum olacak adını Miran koyacağım' diyordu. Toprağa verildiği gün dünyaya gelen oğluma Ahmet Miran ismini koyduk. Ahmet Miran, her gün babasını soruyor, 'babam niye eve gelmiyor?' diyor. Babasını soran kızıma cennette diyorum. Bana 'cennetten ne zaman gelecek' diyor. Allah bunu yapanların belasını versin. Onları idam etsinler. Bizi bir hayata sığdıramadılar, fotoğraf karesine sığdık sadece" diyerek, gözyaşı döktü.

Savcı Küçük'ün eşi Hamsi Küçük, çocukları ve kız kardeşi Hınar Ceylan ellerinde fotoğraflarla mezar başında dua etti. Kürtçe ağıtlar yakan aile yakınları, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin