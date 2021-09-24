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Babasının terliğinden tanıdığı genç yaşama tutunamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Babasının terliğinden tanıdığı genç yaşama tutunamadı

Denizli'de ailesiyle tartıştıktan sonra vakit geçirmek için çıktığı inşaatın çatısından düşerek ağırlanan ve onu terliğinden tanıyan babasının büyük üzüntü yaşadığı genç yaşama tutunamadı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de ailesiyle tartıştıktan sonra vakit geçirmek için çıktığı inşaatın çatısından düşerek ağırlanan ve onu terliğinden tanıyan babasının büyük üzüntü yaşadığı genç yaşama tutunamadı.

Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Mehmet Gürbüz, ailesiyle tartıştıktan sonra bir apartman inşaatına çıktı. Daha önce yaşanan birkaç tartışmadan sonra da aynı inşaata geldiği öğrenilen Mehmet Gürbüz, burada bir süre vakit geçirmek için çıktığı inşaatta dengesini kaybederek 5. kattan yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Mehmet Gürbüz'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Aynı olay daha önce de yaşandığı için oğlunu bulmak üzere inşaata gelen baba Mustafa Gürbüz, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin inşaatın önünde çalışma yaptığını görünce büyük şok yaşadı. Ekiplerin olay yerine çektiği şeritten içeriye girdiğinde incelenen terliğin oğluna ait olduğunu gören baba, gözyaşlarına hakim olamadı. Ekiplerden oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi alan baba Gürbüz, büyük bir üzüntüyle hastaneye koştu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Gürbüz'den bugün acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Gürbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Gürbüz'ün cenazesi Hilal Caminde kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığı son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

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