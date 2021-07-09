Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş
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Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan Ordu'nun İkizce ilçesindeki baba evine gelen Ünal Bektaş'ın arabayla çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki kızı Zeynep Bektaş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'dan Ordu'nun İkizce ilçesindeki baba evine gelen Ünal Bektaş'ın arabayla çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki kızı Zeynep Bektaş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep'in 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği öğrenildi.

7 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde İkizce'nin Seymenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, patika yoldan evlerine ulaşım sağlayan Ünal Bektaş aracıyla geriye doğru geldiği sırada arka sağ tarafında duran kızı Zeynep'i görmeyerek çaptı. Ailenin apar topar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı minik kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Minik kız için İkizce'nin Seymenli Mahallesi'nde bulunan Küçükgeriş Camii'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Ünal Bektaş kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Zeynep'in cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Torununu yıllardır özlemle beklediklerini söyleyen dede Şükrü Tombul, "Babasıyla annesi torunumu benim eve bırakacakları zaman kenarda duran torunum arabanın sağ tarafına düşmüş. Kızım ve damadım da ne olduğunu bilmeden aldıkları gibi hastaneye yetiştiriyorlar torunumu. İlk sağlık ocağına, ardından ise Ünye Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Zaten orada torunum ölmüş" dedi.

Dede Ali Bektaş ise, "Ben evin önünde taş örüyordum. Çocuk beyaz bir gelinlik giyerek bize el salladı. Oğlumun arabasından eve vardıklarında gelinim arabadan indikten sonra torunum da iniyor. Çocuğu arkada göremedikleri için arkada yere düşüyor. Torunum çok akıllıydı. Hatta benimle beraber namaz kılardı. Bu çocuk için benim oğlum yıllarca uğraştı. Torunum dünyaya geldi, akıllı ve zekiydi. Oğlum evin önündeki yol için İstanbul'dan gelmişti. Yolun bitmesine kadar İkizce'de kalacaktı" diye konuştu.

Torununun yolu göremediğini söyleyen babaanne Sünkar Bektaş, "6 aydır benim çocuğum yol için uğraştı. Sağ olsun belediye yollarımızı yaptı ama Zeynep'ime nasip olmadı. Başkanımız 'Senin için bu yolları yapıyorum' dedi. Ama torunum yol yüzü göremedi. 3 sene önce Zeynep tüp bebek yöntemiyle oldu. Çocukları hiç olmamıştı" şeklinde konuştu.

Minik Zeynep'in anneannesi Hatice Tombul, "Torunum arabanın arkasında yatıyor bembeyaz kıyafetiyle. Herkes başına toplaşmış torunumun, sonra hastaneye kaldırmışlar. Torunumu kaybettik" ifadelerini kullandı. - ORDU

Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş
Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş
Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş
Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş
Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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