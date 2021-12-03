Babasının dövdüğü Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı

GAZİANTEP'te, ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebek, yoğun bakımdan normal servise alındı. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, serviste tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, kısa sürede taburcu edilebileceğini belirtti.

Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin yoğun bakımda takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bugün normal odaya alındığını söyledi.

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