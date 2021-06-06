Babasının diktiği 60 yıllık ağacı kesmeye kıyamayınca balkonun içinde geçirdi
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Babasının diktiği 60 yıllık ağacı kesmeye kıyamayınca balkonun içinde geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Rize'de 52 yaşındaki vatandaş, evinin balkonunu uzatmak istedi. Ancak balkonun, babasının diktiği 60 yaşındaki armut ağacını kesmeye kıyamayan vatandaş, ağacı balkonun içinden geçirdi. Konuyla ilgili konuşan vatandaş, "Babam 75 yaşında. Arada çıkar balkona oturur, bu ağacı görmeden yaşayamaz" dedi.

İlçeye bağlı Dikkaya Köyü'nde yaşayan Kadir Ali Kus, evinin balkonunu uzatmak istedi. Evinin hemen bahçesinde bulunan ve babası 75 yaşındaki Nazım Kus'un çocukken diktiği armut ağacını kesmek istemeyince kara kara düşünmeye başladı ve sonunda çözümü ağacı kesmeden balkonun içinden geçirmekte buldu. Balkonu tamamlayan Kus, ağacın geçtiği yerde bir boşluk bıraktı ve ağacı kesmedi.

Babasının diktiği 60 yıllık ağacı kesmeye kıyamayınca balkonun içinde geçirdi

"BU AĞAÇ KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ VAR"

Babası Nazım Kus'un diktiği ve kendisinden daha büyük olan ağacı kesmemek için balkonu ağacı da içine alarak yapmaya karar verdiklerini dile getiren Kadir Ali Kus "Bu ağaç küçüklüğümüzden beri vardı. 7 yaşımdan beri bu ağacı hatırlıyorum. Küçük bir ağaçtı ama meyve veriyordu, o nedenle bu ağacı kesmek istemedik. 25'li yaşlara geldiğimizde burada bir avlu gibi balkon yapmak istedik. Balkonun şeklini değiştirdim ama ağacı kesmedik. Ağaç dediğin meyve veriyor sonuçta neden keselim ki. Etrafından beton döndük. Bu ağacı babam dikti. Ortalama 60 yaşında vardır. Babam rahatsız, arada bir çıkıyor balkona oturuyor. Bu ağacı görmeden hayatta yaşayamaz" dedi.

Babasının diktiği 60 yıllık ağacı kesmeye kıyamayınca balkonun içinde geçirdi
Babasının diktiği 60 yıllık ağacı kesmeye kıyamayınca balkonun içinde geçirdi
Babasının diktiği 60 yıllık ağacı kesmeye kıyamayınca balkonun içinde geçirdi
Babasının diktiği 60 yıllık ağacı kesmeye kıyamayınca balkonun içinde geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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