Babasının bıçakladığı kardeşini vuran muhtar serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babasının bıçakladığı kardeşini vuran muhtar serbest bırakıldı

21.11.2020 18:22 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:28
Babasının bıçakladığı kardeşini vuran muhtar serbest bırakıldı

Samsun'da babasının aracının içinde bıçakla yaraladığı kardeşini hastaneden taburcu olduktan sonra aralarında çıkan kavgada tabanca ile vuran muhtar mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da babasının aracının içinde bıçakla yaraladığı kardeşini hastaneden taburcu olduktan sonra aralarında çıkan kavgada tabanca ile vuran muhtar mahkemece serbest bırakıldı.

İlk olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı'nda dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İsmail Ç., oğlu İsmail Ç.'yi (38) aracının içinde bıçakla sol omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan oğul, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisini bıçaklayan babasından şikayetçi oldu. Baba İsmail Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı oğlu İsmail Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İkinci olay ise Tekkeköy ilçe meydanında dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Hastaneden taburcu olan İsmail Ç. ile Sanayi Mahallesi Muhtarı olan ağabeyi Aydın Ç. (48) arasında kavga çıktı. Kavgada ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Ç. bu kez de sağ bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Muhtar Aydın Ç. ise darp sonucu kafasından yaralandı. Aydın Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne, silahlı yaraladığı İsmail Ç. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail Ç. bu kez de ağabeyinin kendisini vurduğunu söyledi. Muhtar Aydın Ç. de kardeşinin kendisine sandalye ile saldırdığını ileri sürdü. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Ç. tedavisinin ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen Aydın Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen muhtar Aydın Ç. serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu
Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu
İstanbul'da ortaokul arkadaşını bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı
İstanbul'da ortaokul arkadaşını bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı
Son dakika haberleri: Sivas'ta adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı serbest bırakıldı
Son dakika haberleri: Sivas'ta adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Alişan Mert Fırat Şafak Sezer
Spor Deniz Türüç Şenol Güneş Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babasının bıçakladığı kardeşini vuran muhtar serbest bırakıldı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 18:31:19. #1.15#
title