Babasının ağır yaraladığı genç kız, sevgilisiyle eve gelip "Evlendik" demiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasının ağır yaraladığı genç kız, sevgilisiyle eve gelip "Evlendik" demiş

Babasının ağır yaraladığı genç kız, sevgilisiyle eve gelip 'Evlendik' demiş
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kızını tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken; babanın 2 gün önce kaybolan kızının yanına erkek arkadaşı ile gelerek "Evlendik" demesi üzerine sinirlendiği ortaya çıktı.

Buldan ilçesi Tekke bölgesinde edinilen bilgilere göre, 2 gün önce kaybolarak ailesinin kendisinden haber alamadığı 19 yaşındaki Kadriye E. A., erkek arkadaşını yanına alarak babası Alphan A.'nın evine geldi.

EVLENDİKLERİNİ SÖYLEDİ

İddiaya göre, burada erkek arkadaşıyla evlendiğini söylemesine sinirlenen baba Alphan A., evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti. Saçmaların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Kadriye E. A.'yı yaptığı ilk müdahalenin ardından, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.

BABA GÖZALTINDA

Ardından genç kız, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, baba Alphan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde incelemeler gerçekleştirip, tüfeği muhafaza altına aldı.

DURUMU AĞIR

Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtilirken, amatör spor yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
SENAR: Besle büyüt adam yerine koymasın. Baba'nın yaptığı büyük hata ama birde böyle bir evlat durumu var. 19 yaşındasın daha yangından mal mı kaçırıyosun. Ne diyim Allah şifalar versin.
Cevap Yaz 5 18 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Aziz Yıldırım Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Babasının ağır yaraladığı genç kız, sevgilisiyle eve gelip "Evlendik" demiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:06:08. #1.13#

title