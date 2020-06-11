Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü

Samsun'da bir kişi babasını öldürüp cezasını çektikten sonra serbest kalan komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü
11.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:08

Samsun'da bir kişi babasını öldürüp cezasını çektikten sonra serbest kalan komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami Gürtel (76) 15 yıl önce komşusu İsmail Y.'yi arazi anlaşmazlığı yüzünden av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Selami Gürtel yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2006 yılında 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çekip cezaevinden çıkan Selami Gürtel, öldürdüğü İsmail Y.'nin oğlu Harun Y.'nin (41) av tüfeğiyle ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Harun Y. olayda kullandığı tek kırma av tüfeğini olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Görgü şahitleri tüfek sesi duyduklarını ve olay yerinden katil zanlısını kaçarken gördüklerini söyledi.

Polis olay yerinde 1 adet tüfek ele geçirirken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna Haber
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Kenan Doğulu Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:27:34. #1.15#
title