Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Uşak'ta 24 yaşındaki genç, tartıştığı babasını baltayla öldürüp cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan 4 gün sonra jandarmaya giderek, cinayeti itiraf eden katil zanlısı gösterdiği yerde babasının cesedi bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesi Bağkonak köyünde Ali K. tartıştığı babasını baltayla öldürüp ormanlık alana gömdü. Olay sonrası jandarmaya giden katil zanlısı cinayeti itiraf etti.

BABASINI BAŞINA VE SIRTINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, 20 Nisan günü, Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde yaşandı. Ali K.(24) ile babası Ahmet K.(43) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Ali K., babasını başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdü. Cesedini de Yeşilyurt Köyü İbikli mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda gömdü.

4 GÜN SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ali K., dün akşam, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, 4 gün önce babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyleyerek, teslim oldu. Jandarma ekipleri, Ali K.'nın gösterdiği yerde yaptığı kazıyla Ahmet K.'nın cesedini buldu. Ceset, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

İfadesinde cinayet sırasında annesinin evde olmadığını söyleyen Ali K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın, soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA