Melisa Döngel babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı
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Melisa Döngel babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı

Melisa Döngel babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat veren Melisa Döngel'in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu olayı atlatabilmek için birkaç yıl önce psikolojik tedavi gören oyuncu, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik oldu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada "Elmalı davası" etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. "Bizim Hikaye", "Sen Çal Kapımı" gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde "Aşk Mantık İntikam" dizisiyle ekrana gelen oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olduğu öğrenilen Döngel, bu olayın ardından ise kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.

Melisa Döngel, bir röportajında da hayatın kendisini oyunculuğa ittiğini söylemişti: "Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmedim, istediğim tek şey psikolog olmaktı. Tabii hayat oyunculuğa yöneltti beni. Fakat işin içine girince oyunculukla psikologluğun çok zıt kulvarlarda olmadığını gördüm. Oyunculukta birçok karaktere bürünüp halkın yaşadığı çıkmaz durumlara ayna olabiliyoruz. Bir nebze de olsa yol gösterici olabildiğimizi umuyorum."

Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel'in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte. Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi. Öz baba, Melisa Döngel'in "kötü bir hayatı olduğu" gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesi; kendisi cezaevinde olduğu için Rusya'da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti. Döngel'in Rusya'da yaşayan annesinin de "Bakamıyorum" diyerek kızını Döngel'in yanına gönderdiği ortaya çıktı.

Melisa Döngel babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı
Melisa Döngel babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı
Melisa Döngel babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı
Melisa Döngel babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı
Melisa Döngel babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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