Babası öldürmeden bu notu paylaşmış: "Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor"
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Babası öldürmeden bu notu paylaşmış: "Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor"

Babası öldürmeden bu notu paylaşmış: "Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor" Elazığ'da eşinden boşanan bir baba, şehir dışından üniversite sınavı için yengesine gelen 20 yaşındaki kızını öldürdü, kendini de vurarak ağır yaraladı.

17.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:51

Babası öldürmeden bu notu paylaşmış: "Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor"

ELAZIĞ - Elazığ'da eşinden boşanan bir baba, şehir dışından üniversite sınavı için yengesine gelen 20 yaşındaki kızını öldürdü, kendini de vurarak ağır yaraladı. Ölen genç kızın sosyal medyada "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği ayrıca daha önce, "bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız sizde keşke" diye yazması dikkat çekti.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail Konukoğlu'da geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü.

Diyarbakır'dan olay yerine gelen anne Meryem'in ise feryatları yürekleri dağladı. Kızım daha sınava girecekti diyerek olay yerine gelen anne, "Kızım beni çok sevdi, ondan vuruldu" diyerek fenalık geçirdi. Yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.

"Herkesi affederim babamı asla"

Öte yandan sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Merve'nin paylaşımlarında baba vurgusu ise dikkat çekti. Merve'nin, yakın zamanda "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği, ayrıca 3 ay önce "bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız sizde keşke" diye yazdığı ortaya çıktı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve başından kendini vurduğu öğrenilen baba Mikail Konukoğlu'nun durumunun ağır olduğu yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Babası öldürmeden bu notu paylaşmış: 'Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor'

Kaynak: İHA

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