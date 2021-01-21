Babam Çok Değişti dizisi 'Ayfer Uğur' kimdir? Bahar Süer kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Ayfer Uğur karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Ayfer Uğur kimdir, gerçek adı nedir? Bahar Süer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Ayfer Uğur karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Ayfer Uğur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ayfer Uğur (Bahar Süer) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Ayfer Uğur (Bahar Süer) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ AYFER UĞUR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Ayfer Uğur karakterini "Bahar Süer" canlandırmaktadır.

BAHAR SÜER KİMDİR?

Bahar Süer, (d.13 Şubat 1985) tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Avrupa dizisiyle gerçekleştiren Bahar Süer, ardından Seksenler ve Ben Onu Çok Sevdim dizilerinde rol almıştır. Ve Medeia Ve Mediha Ve Zehra oyunuyla 2012 Arda Kanpolat En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 : Babam Çok Değişti : Ayfer : TV Dizisi

2020 : Gençliğim Eyvah : Suzan Asmalı Bozoğlu : TV Dizisi

2019 : Şampiyon : Mücella : TV Dizisi

2017 : Yaşamak Güzel Şey :Film

2017-2018 : Yeni Gelin : Nazgül Bozok : TV Dizisi

2014-2016 : Seksenler : Emel : TV Dizisi

2013 : Avrupa Avrupa : Nezahat : TV Dizisi