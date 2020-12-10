Babalık yaptığı kız kardeşinin karaciğer dokusuyla hayata bağlandı

Şanlıurfa'da karaciğer yetmezliği sorunu nedeniyle hayati tehlike yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Han, kız kardeşinden nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Adıyaman Üniversitesinde memur olarak çalışan Mehmet Han'a, yaklaşık 2 yıl önce kaldırıldığı hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesine başvuran ve acilen karaciğer nakli yapılması gerektiği tespit edilen Han, organ nakli için beklemeye başladı.

Durumu ağırlaşınca aile bireylerinden de uygun doku arayışına girilen Han'a, 32 yaşındaki öğretmen kız kardeşi Sultan Yıldırım'ın dokusu umut oldu. Han, kız kardeşinden alınan karaciğer dokusunun nakliyle hayata bağlandı.

Mehmet Han, AA muhabirine, rahatsızlanması üzerine Adana ve Gaziantep'teki hastanelere gittiğini, orada kendisine aciliyet gerektirecek bir durum olmadığının söylendiğini anlattı.

Durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesine (HRÜ) başvurduğunu anlatan Han, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ın acilen nakil olması gerektiğini söylemesi üzerine arayışa girdiklerini belirtti.

Bütün kardeşlerinin organ nakli için gönüllü olduğunu, en küçük kız kardeşinin dokusunun uyum sağladığını ifade eden Han, "Kız kardeşim sayesinde sağlığıma kavuştum. Ona can borçluyum. Allah ondan razı olsun." dedi.

"Babamızı kaybedince abim bize babalık yaptı"

Dört aylık kızı bulunan Sultan Yıldırım ise ağabeyinin durumuna çok üzüldüğü için bağışçı olduğunu ve ameliyatı göze aldığını söyledi.

Ağabeyinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, "Babamızı kaybettiğimizden bu yana abim bize babalık yapıyor, bugünlere gelmemizde onun çok büyük katkısı var. Salgına rağmen ben de görevimi yaptım." diye konuştu.

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süreliğine ara verdikleri karaciğer nakillerini, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun yapmaya başladıklarını söyledi.

Hastanın, kendilerine başvurduğunda karaciğerin son evresine geldiğini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Kovid-19 nedeniyle nakillerimize ara vermiştik. Bakanlığımızın belirlediği kriterler çerçevesinde canlı vericiden naklimizi gerçekleştirdik. Kovid-19'a rağmen hastamızı ameliyat ettik. Hastamızın durumu çok kötüydü, nakil etmeseydik hastamızı kaybedebilirdik. Öğretmen olan kız kardeşinden bir parça karaciğer dokusu alarak hastamıza naklettik. Sağlık durumu iyi. Hastamızı taburcu ettik, herhangi bir problemi yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme