Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske ve mesafe uyarısı
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Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske ve mesafe uyarısı

Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske ve mesafe uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesinde görev yapan doktorların çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda babalarının yerine geçti.

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesinde görev yapan doktorların çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda babalarının yerine geçti. Babalarını muayene eden minik doktorlar, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da pandeminin gölgesinde kutlanıyor. Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi, 23 Nisan'ı farklı bir etkinlikle kutladı. Hastanede görev yapan doktorların çocukları babalarının yerine geçti. Babalarını muayene eden minik doktorlar, korona virüs uyarısı yaparak, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi. Kadriyoloji Doktoru Alper Bozkur'un oğlu İbrahim Selim (10) babasını muayene etti. İbrahim Selim, pandemi kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden'in oğlu Selim (10) de babasını muayene ettikten sonra yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle babası çok çalıştığı için kendisini göremediğini belirterek, hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Hayruddin Alibasiç'in kızları Elif ve Meyra da babalarını muayene ve EKO yaptı. Babalarının kalp sağlığının yerinde olduğunu gören kardeşler, pandemi döneminde babalarını çok az gördüklerini, bu yüzden pandeminin bitmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdiler.

Etkinliğin en minik katılımcısı Anestezi Doktoru Murat Aslantürk'ün kızı Yaren de ameliyat öncesi kaygı duyan babasını teselli etti. Miniklerin babaları da maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmasını isteyerek, vatandaşların bir an önce aşı olmaları gerektiğini söylediler.

Etkinlik sonrası konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın salgın gölgesinde kaldığına dikkat çekti. Başhekim Kılıç, hastane olarak bu bayramda hem çocuklar için bir farkındalık oluşturmak hem de topluma sağlık çalışanlarının çocuklarının gözünden salgın mesajı vermek istediklerinin altını çizdi. Başhekim Kılıç, bu yıl çocukların doktor babalarının yerine geçtiğini, bir dahaki bayramı salgından kurtulmuş olarak kutlamak istediklerini belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını talep etti. Başhekim Erden sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesile ile 23 Nisan'ı çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını şükranla anıyor, tüm şehit ve gazi çocuklarının bayramını kutluyorum." - ANKARA

Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske ve mesafe uyarısı
Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske ve mesafe uyarısı
Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske ve mesafe uyarısı
Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske ve mesafe uyarısı
Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske ve mesafe uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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