Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Babalar Günü tarihi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Babalar Günü tarihi

02.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:51
Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü 2021 için bazı vatandaşlar hazırlıklarını ve sürprizlerini şimdiden düşünmeye başladı. Babalarına hediye alacak olan kişiler, internet üzerinden gelecek sene Babalar Günün'nün ne zaman kutlanacağını merak edip sorgulamaya başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

2021 Babalar Günü için geri sayım başladı. Çocukları için bin bir zorluğa göğüs gererek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalara özel bir gün olan Babalar Günü için artık sayılı günler kaldı. Bu yıl Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini sorgulayan vatandaşlar, 2021 Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 2021'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HAKKINDA

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Babalar Günü tarihi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:51:31. #1.15#
title