Babalar Günü ne zaman 2021 kutlanacak? Türkiye'de Babalar Günü Hangi Gün 2021? 2021 Babalar Günü Tarihi

Babalar Günü 2021 tarihi için geri sayım başladı. Türkiye'de haziran ayında kutlanacak. Vatandaşlar "Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 2021 Babalar Günü tarihi hakkında araştırmalar yapıyor. 2021 Babalar Günü'ne hazırlık yapmak isteyenler Türkiye'de Babalar Günü hangi tarihte kutlanır öğrenmek istiyor. İşte yılın en özel ve anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü tarihi...

Babalar Günü 2021 ne zaman kutlanacak sorusu, bu yıl da pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan bu anlamlı gün ülkemizde de sürprizlerle geçecek. 2021 takvimine göre, bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.İşte, Babalar Günü hakkında tüm detaylar

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar günü birçok ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran 2021 tarihine denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Sırtımı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

EN ÖZEL VE YENİ BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ