Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok
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Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok

Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda hiçbir parti ile ittifakla ilgili temasımız yok. Şu anda ittifak gündemimizde yok. Bir gün seçim kararı alınır, o günkü şartlarda ne yaparız, onun kararını o gün veririz" dedi.

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda hiçbir parti ile ittifakla ilgili temasımız yok. Şu anda ittifak gündemimizde yok. Bir gün seçim kararı alınır, o günkü şartlarda ne yaparız, onun kararını o gün veririz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kepez İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, basın mensuplarıyla buluştu. Partinin il binasında düzenlenen toplantıya partililer katıldı. Burada konuşan Babacan, son 1 aydır Türkiye'nin dört bir köşesinde kongrelere katılmak üzere yoğun seyahat trafiği içerisinde olduklarını söyledi. Babacan, "Vatandaşlarımızla buluşuyor, bol bol dert dinliyoruz. Bir dokuyor bin ah işitiyoruz. Kendi çözümlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Bir yandan örgütleniyor bir yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm bulmak için planlama yapıyoruz" dedi.

'81 İLİN TAMAMINDA ÖRGÜTLENDİK'8 ayda seçimlere girmeye hak kazanacak boyutta teşkilatlanmayı sağladıklarını söyleyen Babacan, "Daha önce hiçbir parti bu kadar hızlı bu boyuta gelemedi. 81 ilimizin tamamında 973 ilçenin 650'sinde örgütlendik. İlk eylem planımızı tarım alanında hazırladık ve açıkladık. 56 tane eylem açıkladık. Bu eylemleri takvime bağlayarak açıkladık" diye konuştu.'SIFIRDAN YENİ BİR PARTİ İNŞAA ETTİK'AK Parti'nin kurucularından olduğunu ve 13 yıl kesintisiz Bakanlar Kurulu'nda görev yaptığını belirten Babacan, "AK Parti zaten var olan bir partinin milletvekilleri ile kurulan bir parti. Ama DEVA Partisi'nin kuruluşu çok başka. Biz şu an sıfırdan yeni bir siyasi parti inşa ettik. Bizim bu ülkeye kazandırdığımız en önemli şey yeni bir insan kaynağı yapısı. Vatandaşlarımızın bizi anlaması, tanıması biraz zaman alacak" dedi.'HİÇBİR PARTİ İLE İTTİFAKTAN BAHSETMİYORUZ'İttifaklar ile ilgili soruya cevap veren Babacan, partilerinin şu an kendi özgün kimliğini inşa etmekle uğraştığını söyledi. Babacan, "Şu anda hiçbir parti ile ittifak ile ilgili bir temasımız yok. Şu anda yaptığımız görüşme ve temaslar, hiçbir parti ile ittifaktan bahsetmiyoruz. Bizim şu anda ittifak gündemimizde yok. Bir gün seçim kararı alınır, o günkü şartlarda ne yaparız, onun kararını o gün veririz" diye konuştu.KONGREYE KATILDI

Babacan, konuşmasının ardından il binasından ayrılarak, kongre için Atatürk Kültür Merkezi'ne gitti. Babacan, salonda bulunan partililere hitap etti. Kongreye farklı partilerin ve STK'ların temsilcileri de katıldı. Kongreye mevcut Kepez İlçe Başkanı Mehmet Siyahkoç tek aday olarak katıldı.


Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok
Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok
Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok
Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok
Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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